В Санкт-Петербурге проходит акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Сразу после воскресного крестного хода возле Исаакиевского собора началась акция против передачи его РПЦ, сообщает ТАСС. По данным агентства, к 13.00 мск в Исаакиевском сквере собрались несколько сотен горожан с синими ленточками – символом борьбы за сохранение Исаакия в виде музея.

Участники протеста образовали живое кольцо вокруг собора, состоящее из нескольких рядов. Акция не была согласована с городскими властями, она проходит в формате встречи с депутатами заксобрания Петербурга.

На прошлой неделе городской парламент обязал депутатов согласовывать такой формат встречи, но запрет еще не вступил в силу. Акция проходит мирно, полиция не вмешивается в происходящее, приняты необходимые меры безопасности.