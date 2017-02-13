В досрочную отставку уходит новгородский губернатор

Губернатор Новгородской области Сергей Митин на пресс-конференции заявил, что досрочно сложит полномочия и в губернаторских выборах больше участвовать не будет. Это сообщает «Интерфакс». Чиновник считает, что долго руководил регионом, Новгородская область стала для него родным краем. Несмотря на это, он решил уйти в отставку по собственному желанию и, по его словам, попросит президента Владимира Путина направить его на новое место работы.

Митин руководил Новгородской областью с августа 2007 г., когда президент досрочно отправил в отставку губернатора Михаила Прусака и назначил врио главы региона Митина. До того Митин был замминистра сельского хозяйства.

В начале прошлой недели источники «Ведомостей» назвали Митина в числе семи глав регионов, которых Кремль решил сменить к грядущим президентским выборам. Из них уже ушли в отставку глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

Ближе к концу недели РБК сообщил, что новым губернатором Новгородской области может стать гендиректор АСИ Андрей Никитин. Это подтвердил источник «Ведомостей», близкий к правительству. В АСИ это не подтвердили и назвали слухами.