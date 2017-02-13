Роструд напомнил, что на следующей неделе будет только три рабочих дня

На следующей неделе россияне будут работать с понедельника до среды включительно, после чего последуют четыре выходных дня подряд в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества.

«На следующей неделе будет всего три рабочих дня – с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля, включительно. При этом на следующую среду приходится предпраздничный рабочий день, который сокращен на один час», – заявил «Интерфаксу» заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

Что касается празднования Международного женского дня 8 марта, то в 2017 г. этот праздник, приходящийся на среду, поделит соответствующую рабочую неделю на две равные части. «Праздник приходится на среду, и в связи с ним будет один выходной. Предпраздничный рабочий день, приходящийся на вторник 7 марта, будет короче на один час», – сказал Шкловец.