Песков: Путин в понедельник будет заниматься вопросами Новгородской области

Президент России Владимир Путин в понедельник будет заниматься вопросами Новгородской области, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Новгородский губернатор Сергей Митин ранее сообщил о решении досрочно уйти в отставку.

На вопрос, могут ли состояться другие отставки губернаторов, Песков заявил, что первую половину недели президент планирует посвятить вопросам различных регионов. «Мы будем вас информировать», – добавил он.

Также стало известно, что глава Карелии Александр Худилайнен может покинуть пост на этой неделе, его преемником могут назначить директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в парламенте. Ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей» упоминал Парфенчикова как кандидата, отмечая в том числе и то, что ему хорошо знаком регион, так как он родом оттуда.

Песков, в свою очередь, в ответ на вопрос журналистов про возможное назначение Парфенчикова отметил: «Мы никогда не анонсируем информацию подобного рода».