В Кремле считают «странными» планы Навального участвовать в выборах президента – FT

В Кремле считают «странными» планы Алексея Навального участвовать в президентских выборах в 2018 г., пишет Financial Times. Газета взяла интервью у оппозиционера, которого Ленинский суд Кирова вновь приговорил к пяти годам условно по делу «Кировлеса».

Несмотря на приговор, Навальный по-прежнему намерен подать заявку на участие в выборах. «Мы будем наращивать поддержку в обществе, пока Кремль не поймет, что необходимо допустить меня до участия в выборах и что последствия моего недопуска будут только хуже, – заявил он в интервью. – Это политическая кампания за смену власти».

Навальный назвал судебное решение «лишь формализацией, процедурой». «Это вопрос политический. Кремль решает вопрос о выборах, не допуская людей [до них]», – считает он.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник в администрации президента России заявил FT, что намерения Навального участвовать в президентских выборах «странные», так как «выглядят как не соответствующие закону». Однако, отметил он, просто разговоров о выборах и открытия предвыборных офисов недостаточно, чтобы власти предприняли шаги, чтобы остановить его.