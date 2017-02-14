СБ ООН пригрозил Северной Корее новыми «существенными мерами»

Совет Безопасности ООН решительно осудил проведенные КНДР последние ракетные испытания, следует из принятого заявления для печати. Члены СБ указывают Пхеньяну на возможные «дальнейшие существенные меры» в случае повторения подобных действий, сообщает ТАСС. От руководства КНДР потребовали прекратить нарушения резолюций ООН.

«Члены Совета Безопасности решительно осудили последние пуски баллистических ракет, осуществленные КНДР 11 февраля и 19 октября. Эти пуски грубо нарушают международные обязательства, возложенные на КНДР резолюциями Совета Безопасности ООН 1718, 1874, 2087, 2094 и 2270», - говорится в документе.