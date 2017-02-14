Сенат утвердил Стивена Мнучина на посту министра финансов США

Бывший партнер Goldman Sachs, 54-летний Стивен Мнучин утвержден республиканским большинством в сенате на посту министра финансов США, сообщает Associated Press. «За» проголосовали 53 сенатора, из которых был лишь 1 демократ, против – 47. В ближайшее время Мнучин будет приведен к присяге.

Республиканцы считают, что опыт финансиста поможет Мнучину руководить американским минфином. Демократы, напротив, видят в нем «короля выкупа», как называл Мнучина старший демократ в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс.

Forbes оценивает состояние Мнучина в $300 млн. В предвыборной кампании президента США Дональда Трампа был ответственным за сбор средств.

Мнучин стал третьим бывшим сотрудником Goldman Sachs на посту министра финансов США после Роберта Рубина (1995–1999) и Генри Полсона (2006–2009).