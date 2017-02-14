CNN сообщает об отставке советника Трампа из-за контактов с российским послом

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, сообщает CNN со ссылкой на два источника в администрации Дональда Трампа. Ранее стало известно, что минюст предупредил Белый дом об уязвимой позиции Флинна в истории с его телефонным разговором с российским послом Сергеем Кисляком. Сначала Флинн опровергал, что в беседе затрагивалась тема антироссийских санкций, затем не исключил, что о санкциях речь все-таки шла.

«Я непреднамеренно сообщил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моем телефонном разговоре с послом России. Я искренне извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения», – приводит CNN выдержку из письма Флинна об отставке.

В Белом доме заявляли, что «изучали ситуацию» в течение нескольких недель.

Ранее Fox News сообщал о том, что вице-президент Майк Пенс принял извинения Флинна, но об отставке речь не идет. Собеседники The Wall Street Journal характеризуют положение Флинна как «шаткое».