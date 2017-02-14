Министр образования обеими руками поддержит закон о трудовом воспитании школьников

Госдума разрабатывает законопроект о трудовом воспитании школьников, Минобрнауки готово его поддержать «обеими руками». Как передает ТАСС, это на форуме «Взаимодействие семьи, школы, советов женщин в гражданском и патриотическом воспитании подрастающего поколения» заявила руководитель министерства Ольга Васильева.

Думский комитет по образованию и науке начал работу над пакетом законодательных предложений Минобрнауки, в том числе касающихся трудового воспитания, осенью 2016 г., напоминает «Интерфакс». Председатель комитета Вячеслав Никонов тогда отмечал, что «возвращение трудового воспитания вызвало много споров», однако парламентарии намерены выяснить, каким образом можно внедрить эти нормы. Замминистра образования Вениамин Каганов тогда заявил, что в Минобрнауки столкнулись со сложностями: школьникам должны прививать любовь к труду, но педагоги боятся привлекать их к трудовым занятиям.

Васильева возглавила Минобрнауки в августе 2016 г. Усиление программ общественного труда в школах, создание там производственных бригад и возвращение участия школьников в уборке классов были среди ее первых обещаний в новой должности.