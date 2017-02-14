Единоросс Александр Меткин решил покинуть Думу ради бизнеса

В Госдуму поступило заявление депутата-единоросса Александра Меткина о досрочном сложении полномочий. Его рассматривает профильный комитет, сообщил журналистам вице-спикер палаты Сергей Неверов. «Заявление есть, оно уже в комитете, он принял решение вернуться в бизнес», – цитирует его агентство «Москва».

«Насколько я знаю, он получил новое предложение на предприятии, в котором работал раньше. Предложение в рамках инвестиционных проектов. И он принял решение вернуться в производство», – сказал вице-спикер.

9 февраля о планах Меткина покинуть Госдуму сообщил телеканал «Дождь». Его источники также говорили, что единоросс получил и решил принять деловое предложение и уже на тот момент подал заявление о сложении полномочий. «Меткин имеет опыт работы по реализации крупных инвестпроектов, и его опыт востребован, поэтому ему поступило предложение, которое он решил принять», – говорил источник телеканала в «Единой России». «Он действительно уходит, потому что появился бизнес-проект, которым он будет заниматься. Он выбирал между Госдумой и бизнесом и выбрал бизнес», – говорил источник в Думе, добавляя, что около 100 выходцев из бизнеса все же решили остаться в парламенте.

«Дождю» Меткин предложил дождаться «официального решения» и не стал ничего комментировать. Чуть позднее он подтвердил «Коммерсанту», что действительно решил отказаться от мандата.

В предыдущем созыве Госдумы Меткин работал с 2013 г., он сменил досрочно ушедшего из палаты Василия Толстопятова. До того он руководил ЗАО «Таманьнефтегаз», дочерним предприятием холдинга ОТЭКО (предлагает услуги в области перевозок нефти и газа, а также технического обслуживания парка вагонов), которое занималось строительством и эксплуатацией Таманского перегрузочного комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов, напоминала газета.

Сменить Меткина может боксер Дмитрий Пирог, который на выборах был следующим в списке «Единой России» по Краснодарскому краю, отмечал «Дождь».