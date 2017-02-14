Путин назначил врио губернатора Рязанской области

Президент России Владимир Путин назначил исполнять обязанности губернатора Рязанской области депутата Госдумы от «Единой России» Николая Любимова, сообщаетcя на сайте Кремля.

Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев объявил о досрочном сложении полномочий. Он отметил, что занимает пост почти девять лет. «В сентябре очередные выборы губернатора… Я принял для себя решение не выдвигаться на новый срок», – сказал он на заседании областного правительства.

Отставка Ковалева стала четвертой отставкой губернатора за последние две недели. На прошлой неделе свой пост досрочно покинули глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, а в понедельник – губернатор Новгородской области Сергей Митин.