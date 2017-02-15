Глава Карелии Худилайнен объявил об отставке

Глава Карелии Александр Худилайнен решил досрочно уйти в отставку, передает ТАСС. Он сообщил на пресс-конференции, что уже попросил президента Владимира Путина освободить его от должности. Карелией он руководил с 2012 г. Чиновник пообещал, что, какое бы ему место «ни доверил президент, какую бы работу ни поручил», он всегда будет помнить о республике и помогать ей.

«Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», - сказал Худилайнен.

Это пятая отставка губернатора за последние две недели. На прошлой неделе досрочно покинули свои посты глава Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, на этой - губернатор Новгородской области Сергей Митин и рязанский губернатор Олег Ковалев. Источники «Ведомостей» называли и Худилайнена в числе возможных отставников. По их словам, в Кремле решили досрочно отстранить от должностей около пяти губернаторов в проблемных регионах перед президентскими выборами. Назывались семь кандидатов на отставку, затем близкий к Кремлю источник сказал, что все же больше пяти отставок не будет.

Возглавить Карелию, как утверждали собеседники «Ведомостей», могут руководитель Рослесхоза Иван Валентик, начальник карельского управления ФССП Андрей Галямов, близкий к одной из финансово-промышленных групп человек, а также директор ФССП Артур Парфенчиков.