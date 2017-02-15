Песков: Трамп не поднимал тему Крыма в разговоре с Путиным

В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным вопрос о статусе Крыма президентом США Дональдом Трампом не поднимался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также отметил, что пока рано говорить о начавшемся налаживании отношений между Россией и США, нужно дождаться окончательного формирования новой американской администрации.

«Вы знаете, что в настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента (США). Надо просто дождаться, когда начнутся первые контакты», - продолжил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что Дональд Трамп ожидает от российских властей деэскалации на Украине и возврата Крыма.

Спайсер отметил, что Трамп хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», «чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).