Путин назначил врио губернатора Карелии Парфенчикова

Президент России Владимир Птуин назначил врио губернатора Карелии директора Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артура Парфенчикова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Сегодня губернатор Карелии Александр Худилайнен, чьи полномочия истекают 24 мая, заявил о досрочной отставке.

«Ведомости» писали, что ФССП в свою очередь может возглавить бывший влиятельный депутат Госдумы Владимир Плигин.

Назначение врио губернатора Карелии стало пятым в ряду рокировок в губернаторском корпусе. В понедельник Путин принял отставку руководителя Новгородской области Сергея Митина, во вторник - рязанского губернатора Олега Ковалева. На прошлой неделе со своих постов ушли руководители Бурятии Вячеслав Наговицын и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, чьи полномочия также истекали в 2017 г.