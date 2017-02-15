Бывшего депутата Госдумы Вороненкова объявили в федеральный розыск

Следственный комитет России объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, Вороненков вместе с другими фигурантами дела помог совершить хищение здания ООО «ТОМА». СКР считает, что Вороненков нашел покупателя - Виталия Качура - на это здание. Оно было продано по заниженной цене. При этом бывший депутат получил от бизнесмена свыше $1,2 млн.