РСПП выступает против уголовной ответственности за киберпреступления – «Коммерсантъ»

Уголовная ответственность по некоторым видам нарушений в сфере информационной безопасности является «чрезмерной» и «беспрецедентно строгой», говорится в письмах РСПП на имя премьера Дмитрия Медведева и главы думского комитета по информполитике Леонида Левина. Как пишет «Коммерсантъ», так промышленники отреагировали на принятые в первом чтении законопроекты по обеспечению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Речь идет об информационных сетях госорганов, предприятий оборонной промышленности, транспорта и кредитно-финансовой сферы. Проект предусматривает штраф до 2 млн руб. или лишение свободы до 10 лет за неправомерный доступ к охраняемой информации, или нарушение правил эксплуатации средств ее хранения.

Сейчас нарушение правил охраны линий и сооружений связи согласно КоАПу наказывается штрафом до 40 000 руб., что доказало свою эффективность, считают авторы письма. Уголовное же наказание является «беспрецедентной мерой» и не соответствует проводимому российским руководством «курсу на гуманизацию уголовного законодательства для создания благоприятных условий для ведения бизнеса». Отмечается, что лишение свободы предусмотрено даже в тех случаях, когда за нарушением не последовало реального ущерба. Также авторы письма указывают на субъективность понятий «причинение вреда КИИ» и «создание угрозы наступления вреда КИИ». По их оценке, под действие законопроекта попадет более 10 000 операторов связи.

Против введения уголовной ответственности за эти нарушения на заседании комиссии РСПП по связи выступали гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков и гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.