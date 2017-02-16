Выдвиженцу Трампа в министры труда пришлось отозвать кандидатуру

Выдвиженец Дональда Трампа на пост министра труда Эндрю Паздер отозвал свою кандидатуру. Как сообщает CNN, стало понятно, что ему будет сложно заручиться поддержкой сенаторов, которые должны одобрить его назначение, об этом высокопоставленные парламентарии-республиканцы во вторник вечером проинформировали Белый дом. Одной из причин стал скандал: оказалось, что в течение нескольких лет у него работала горничной нелегальная иммигрантка. Также недовольство вызвали некоторые высказывания Паздера о рынке труда, в том числе о замене людей роботами.

CNN отмечает, что Паздер стал первым кандидатом Трампа, которого не утвердили в должности. The Washington Times отмечает, что президентам не впервые приходится отзывать своих выдвиженцев на посты в администрации, например, Биллу Клинтону пришлось отказаться от одного из кандидатов на пост министра юстиции, также пришлось менять нескольких кандидатов и Бараку Обаме. ABC News напоминает, что Паздер - гендиректор компании, которой принадлежат сеть ресторанов быстрого питания Carl's Jr. and Hardee's, таким образом американский фастфуд лишился шанса получит своего представителя в администрации США.

«Я отзываю свою кандидатуру на пост министра труда, - написал Паздер в Twitter. - Для меня было честью, что меня рассматривали как кандидата, и я благодарен всем, кто меня поддерживал». Это решение, по его словам, он тщательно обдумал и обсудил с семьей. Он также пообещал в дальнейшем поддерживать президента Трампа «и его высококвалифицированную команду».