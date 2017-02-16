Спецслужбы США скрыли от Трампа секретные данные – WSJ

Представители американских спецслужб скрыли секретные разведданные от президента США Дональда Трампа, потому что опасались утечки и того, что сведения будут скомпроментированы, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, иногда разведка не сообщала Трампу об источниках и способах получения какой-либо информации. В частности, Трампу не сообщали о том, как ведется слежка за иностранными государствами. Газета отмечает, что спецслужбы и ранее утаивали от президента и конгрессменов информацию, чтобы сохранить свой источник в тайне, но при этом раскрывали содержательную часть данных.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что спецслужбы США боятся работать с Трампом, который в ходе предвыборной кампании отвергал позицию разведки по России и Сирии и грозил, что может приказать ЦРУ возобновить применение пыток на допросах.