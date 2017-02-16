Законопроект об уголовной ответственности за склонение детей к суициду направлен в правительство

Пресс-служба Ирины Яровой сообщила, что законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду одобрен Следственным комитетом, МВД и Минобрнауки и направлен в правительство и Верховный суд для получения отзывов.

«Данный законопроект в ходе подготовки был поддержан Следственным комитетом, МВД, Министерством образования, Роскомнадзором, депутатами профильных комитетов и был разработан с учетом предложений участников рабочей группы, созданной заместителем председателя Госдумы Ириной Яровой в ноябре 2016 г.», – заявили в пресс-службе.

Законопроект предусматривает введение уголовной ответственности для организаторов игр суицидальной тематики и «групп смерти». Также предлагается считать преступлением вовлечение несовершеннолетних в «смертельно опасную деятельность».