Порошенко: блокада Донбасса обернется потерей $2 млрд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что блокада торговли с Донбассом приведет к потере страной до $2 млрд, что скажется на курсе гривны.

«Государство потеряет до $2 млрд валютной выручки со всеми соответствующими последствиями для курса гривны», - сказал Порошенко, выступая на торжественном собрании, посвященном Дню чествования участников боевых действий на территории других государств.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировала движение по грузовой железнодорожной линии около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все товарные перевозки являются контрабандой. Позже радикалы также перекрыли два ж/д участка в Донецкой области.

В результате возникли перебои с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

15 февраля кабинет министров Украины поддержал предложение министерства энергетики и угольной промышленности о введении временных чрезвычайных мер на энергетическом рынке страны в связи с острым дефицитом угля антрацитовой группы из-за блокады радикалами поставок из Донбасса.

С 16 февраля чрезвычайное положение на энергетическом рынке Украины вступило в силу и будет действовать в течение месяца.