Уехавшую на Украину Максакову исключили из партии «Единая Россия»

Бывшая депутат Госдумы Мария Максакова, покинувшая Россию вместе с супругом Денисом Вороненковым, единогласно исключена из партии «Единая Россия». С таким заявлением выступил секретарь московского отделения партии Андрей Метельский.

«Исключена из партии по причине нарушения ею законодательства о партиях. Она сама признала, что имеет двойное гражданство», - пояснил он.

Ранее в интервью изданию «Медуза» Максакова сообщила, что помимо российского гражданства имеет гражданство Германии.

Максакова и бывший депутат Госдумы от КПРФ Вороненков уехали на Украину. В России Вороненков подозревается в мошенничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК. По информации следствия, Вороненков в 2011 г. принимал участие в хищении здания в Москве. Накануне он был объявлен в России в федеральный розыск. За два дня до этого Вороненков получил украинское гражданство и дал показания украинской генпрокуратуре против экс-президента страны Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.