Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. В отношении него расследуется уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. Экс-парламентария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). «Вороненков скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск», - говорится на сайте СКР.

Следствие считает, что с августа 2010 по июнь 2011 г. Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО «ТОМА» Марина Владимирская решили похитить здание, принадлежащее указанной компании. Для совершения преступления эти лица привлекли Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова. При пособничестве Кирилла Кузнецова, Вадима Ферапонтова и Ильи Щербака были изготовлены и поданы на регистрацию в МИФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО «ТОМА» Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.

«Соучастники неправомерно назначили Щербака генеральным директором ООО «ТОМА». После этого Вороненков нашел покупателя на принадлежащее обществу здание, расположенное на улице Международной в Москве, которым выступил Виталий Качур», - отмечается в сообщении. По данным следствия, Качур знал о том, что здание продается незаконно. К оформлению сделки он привлек адвоката Виталия Чабана.

В результате мошеннических действий здание общей площадью 1499,4 кв. м и рыночной стоимостью 127 млн руб. было продано подконтрольной Качуру компании «Шанс» за 20 млн руб. «Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн. Своими действиями соучастники лишили Кобахидзе права собственности на указанное здание и причинили ущерб в особо крупном размере», - говорится в пресс-релизе.

Следствие считает, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс смены руководителя ООО «ТОМА». «Также Вороненков организовал обналичивание полученных преступным путем денежных средств и распределил их между собой и другими соучастниками», - отметили в СКР.

Ранее уголовные дела в отношении Шишакова, Мурзикова, Крылова, Владимирской, Щербака, Воронцова, Полозкова, Качура и Чабана были выделены в отдельное производство и направлены для рассмотрения в суд. Суд назначил им различные сроки лишения свободы.

Вороненков 6 декабря получил гражданство Украины - через два дня после того, как истекли его депутатские полномочия. Как писала ранее «Новая газета» со ссылкой на его интервью порталу censor.net.ua, Вороненков подтвердил, что дал показания генпрокуратуре Украины на экс-президента Виктора Януковича.

«Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом - помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Янукович - марионетка. Он подписал сам отречение, и его обращение ввести российские войска было незаконным. Вначале это обращение вообще писал крымский Аксенов. В России все секрет, но ничего не тайна», - заявлял депутат.

«Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу», - заявлял «Интерфаксу» зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин со ссылкой на источники. Если подтвердится, что у Вороненкова второе гражданство, он будет исключен из партии, уточнял ТАСС секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин.

В свою очередь «Коммерсантъ» писал, что помимо Вороненкова показания против Януковича дал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. Он сообщил генпрокуратуре Украины о договоренностях бывшего президента Украины с российскими властями. Генпрокурор Юрий Луценко также утверждал ранее, что по делу Януковича уже допрошены два бывших российских депутата. В ноябре Януковичу на Украине предъявили обвинение в госизмене и в пособничестве властям России.