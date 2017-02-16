В Пентагоне заявили, что США готовы к сотрудничеству с Россией в политическом, но не в военном плане

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что США считают необходимым наладить политическое сотрудничество с Россией.

«Мы хотели бы сотрудничать с Россией политически, но пока мы не хотели бы взаимодействовать с ней в военном плане», - сказал он. Он отметил, что сначала Москва должна будет доказать, что ей можно доверять, и сдержать обещания, данные НАТО.

«Наши союзники продолжат вести разговор и пытаться найти компромисс, а также обсудят, как прийти к тому, чтобы Россия стала выполнять свои обязательства и вернулась к сотрудничеству с НАТО», - добавил Мэттис.

Мэттис обвинил Россию в агрессивном поведении и нарушении международной стабильности. «Агрессивные действия со стороны России нарушили международное право и стабильность. Мы детально обсудили всю стратегическую ситуацию, в которой находится альянс», - сказал он.