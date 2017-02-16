Министр обороны США назвал главными угрозами для НАТО агрессивные действия России и терроризм
Министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции после заседания Совета НАТО в Брюсселе заявил, что агрессивные действия России и терроризм являются основными угрозами для альянса.
По его словам, Россия должна жить по международным нормам для возобновления сотрудничества с США и НАТО. Мэттис также подчеркнул, что США не готовы к военному сотрудничеству с Россией, только к политическому.
Мэттис не сомневается в том, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в разных странах.
В Пентагоне заявили, что США готовы к сотрудничеству с Россией в политическом, но не в военном плане