Министр обороны США назвал главными угрозами для НАТО агрессивные действия России и терроризм

Министр обороны США Джеймс Мэттис на пресс-конференции после заседания Совета НАТО в Брюсселе заявил, что агрессивные действия России и терроризм являются основными угрозами для альянса.

По его словам, Россия должна жить по международным нормам для возобновления сотрудничества с США и НАТО. Мэттис также подчеркнул, что США не готовы к военному сотрудничеству с Россией, только к политическому.

Мэттис не сомневается в том, что Россия пыталась вмешиваться в выборы в разных странах.