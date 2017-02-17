Губернатор Петербурга отклонил законопроект о приравнивании депутатских встреч к митингам

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко не подписал законопроект, приравнивающий встречи депутатов с избирателями к митингам, сообщает «Коммерсантъ». Глава города вернул проект закона в региональный парламент, предложив более мягкую меру: сократить максимальную численность депутатских встреч до 100 человек и утвердить перечень мест для этих встреч. Согласно поправкам, список отведенных для этих мероприятий зон будет определять сам губернатор.

Предложенную Полтавченко редакцию законопроекта сегодня одобрил комитет по законодательству петербургского парламента. Голосование по нему состоится на ближайшем пленарном заседании заксобрания.

Напомним, законопроект о внесении изменений в законы «О статусе депутата заксобрания» и «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» был принят 8 февраля во втором и третьем чтениях. Он должен был вступить в силу через 10 дней после подписания губернатором. За принятие закона выступили 38 депутатов петербургского законодательного собрания, 11 были против.