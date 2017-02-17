Госдума досрочно прекратила полномочия единороссов Меткина и Любимова

Полномочия депутатов от «Единой России» Александра Меткина и Николая Любимова досрочно прекращены на основании их заявлений.

Напомним, во вторник 14 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Рязанской области Олега Ковалева и предложил возглавить регион депутату Госдумы Николаю Любимову.

Меткин после ухода из Госдумы намерен участвовать в инвестиционном проекте, об этом он сообщал ранее.