Песков прокомментировал слова Захарченко о военном решении конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко о военном решении конфликта в Донбассе. «Безусловно, такие заявления не в русле минских договоренностей», — отметил Песков.

По его мнению, Захарченко сделал это заявление на эмоциях. «Эта напряженность возникла после провокационных и агрессивных действий украинских вооруженных сил и отдельных отрядов», — считает пресс-секретарь. Заявление Захарченко было сделано под влиянием «продолжающихся обстрелов со стороны Украины мирных населенных пунктов Донбасса», заключил Песков.

Ранее Захарченко заявил, что ополченцы готовы освободить подконтрольные Украине районы Донбасса военным путем, если не удастся сделать это политическими методами.