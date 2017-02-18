Лавров вспомнил о холодной войне после выступлений западных политиков

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что заявления некоторых западных политиков говорят о том, что холодная война еще не закончилась.

«Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же они по логике должны и заканчиваться. Однако с холодной войной этого пока не произошло, если судить, в частности, по некоторым выступлениям политиков в Европе и в США, в том числе и по заявлениям, которые прозвучали вчера и сегодня в начале нашей конференции», – сказал Лавров.

Министр добавил, что НАТО «так и осталась институтом холодной войны». Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что роль НАТО в контексте европейской безопасности выросла после присоединения Россией Крыма.