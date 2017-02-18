Лавров: Москва хотела бы взаимного уважения в отношениях с Вашингтоном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что отношения Москвы и Вашингтона должны основываться на прагматизме и взаимном уважении.

«Каких отношений мы хотим с США? Отношений прагматизма, взаимного уважения, осознания особой ответственности за глобальную стабильность… Две наши страны никогда не были в прямом конфликте, между ними было гораздо больше дружественной истории, нежели противостояния», – сказал Лавров.

Он добавил, что выстраивание конструктивных российско-американских отношений отвечает интересам обеих стран, поскольку США являются близким соседом России. «В Беренговом проливе нас разделяет всего 4 км», – отметил министр.

По мнению Лаврова, «потенциал кооперации в политике, экономике», а также гуманитарной сфере огромен, но ему еще «предстоит быть реализованным». «Мы к этому настроены, насколько к этому готовы США», – заключил он.