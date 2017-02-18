Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Президент подписал указ “О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины”», – говорится в сообщении.

В документе отмечается, что указ принят «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании общепризнанных принципов и норм международного гуманитарного права.

Указ вступает в силу с момента подписания и будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».