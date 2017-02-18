«Нормандская четверка» призвала прекратить блокаду железной дороги в Донбассе

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) по итогам встречи в Мюнхене призвали прекратить блокаду железнодорожных и других путей в Донбассе. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

«Мы апеллируем к тем, кто блокирует железную дорогу, – прекратить блокаду, поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию», – сказал Габриэль.

Он также сообщил, что стороны договорились о доступе к удерживаемым в Донбассе лицам представителей Международного комитета Красного Креста. «Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным», – заявил Габриэль.

Кроме того, министры поддержали договоренности Контактной группы о возобновлении с 20 февраля режима тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод.