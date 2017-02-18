Киев расценил указ о признании паспортов ДНР и ЛНР как выход из минского процесса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия, признав документы жителей Донбасса, вышла из минского процесса.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Указ вступает в силу с момента подписания и будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Такой шаг Кремля полностью перечеркивает минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него», – заявил Турчинов, слова которого приводятся на сайте СНБО.

По мнению Турчинова, подписав указ, Кремль официально признал «квазигосударственные террористические группировки».

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, в свою очередь, заявила, что этот указ создает фундамент для замораживания конфликта в Донбассе.