Лавров объяснил указ о признании паспортов ДНР и ЛНР гуманитарными целями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что указ о признании документов жителей Донбасса подписан исключительно в гуманитарных целях.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Указ вступает в силу с момента подписания и будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

«Сугубо из гуманитарных соображений, на тот период, пока не будут полностью выполнены минские договоренности, пока не урегулируется все, что требуется урегулировать в соответствии с минским комплексом мер, указом президента разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса, Донецка и Луганска, для того чтобы они могли и в Россию попадать легитимно и затем перемещаться на железнодорожном, авиационном транспорте по Российской Федерации», – сказал Лавров.

Министр отметил, что жители Донбасса постоянно подвергаются «различным блокадам, различным ограничениям».

«Они не могут получать пенсии, социальные пособия, не могут иметь нормального доступа к медицинским услугам, учитывая, что многие медицинские учреждения на Донбассе были разрушены или сильно пострадали, не могут, собственно, они и путешествовать по своим делам, учитывая, тем более, наличие огромного количества семей, родственников, друзей, которые живут по обе стороны границы в Донбассе, в Российской Федерации», – пояснил министр.