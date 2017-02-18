В ДНР приветствуют решение России признать паспорта жителей Донбасса

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донецке приветствуют решение России признать документы жителей Донбасса. «Мы очень признательны России за этот шаг», – заявил Пушилин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Указ вступает в силу с момента подписания и будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

По словам Пушилина, «Украина сделала все для того, чтобы лишить жителей Донбасса как можно большего числа прав».

«Это касается свободы перемещения, выдачи новых документов, в том числе паспортов, и продления действующих, получения образования и других прав. Так, на Украине более не признаются выданные нашим детям документы об образовании, преподаватели вузов Донбасса лишены на Украине научных степеней и званий. Поэтому мы вынуждены были выпускать свои документы – Донецкой народной республики», – пояснил Пушилин.

Полпред добавил, что соответствующий указ Кремля открывает для жителей Донбасса возможности для легализации целого ряда прав на территории России.