Порошенко обсудил со Столтенбергом ситуацию в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию в Донбассе и дальнейшее сотрудничество Киева с альянсом. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Во время встречи была достигнута договоренность активизировать дальнейшую работу в рамках целевых трастовых фондов НАТО в поддержку Украины», – говорится в сообщении.

В ходе беседы Порошенко «подчеркнул важность практической помощи, которую предоставляет НАТО Украине для укрепления обороноспособности и реформирования сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса».

Порошенко пригласил делегацию Североатлантического совета НАТО в 2017 г. приехать с визитом на Украину.