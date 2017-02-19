США направили авианосец и эсминцы в Южно-Китайское море

Авианосная ударная группа ВМС США с 18 февраля начала патрулирование в Южно-Китайском море. «Корабли авианосной группы, включая авианосец класса Nimitz USS Carl Vinson, в сопровождении эсминцев начали рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля», – говорится в пресс-релизе ВМС США.

В состав группы также вошел миноносец USS Wayne E. Meyer. Отмечается, что операция является плановой, о сроках ее окончания не сообщается.

Ранее МИД Китая предостерегал Вашингтон от нарушения суверенитета страны. Таким образом Пекин отреагировал на сообщения о готовящейся ВМС США операции по патрулированию в Южно-Китайском море.