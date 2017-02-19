Трамп: многие члены НАТО не платят по счетам

Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, заявил, что по-прежнему остается сторонником НАТО, но отметил, что многие члены альянса «не платят по счетам».

«Мы должны игнорировать утомительное эхо вчерашних войн. Мы ведем битвы, которые больше нам не помогают, мы ведем битвы, в которых другие люди не ведут себя с нами честно. Я фанат НАТО, но многие страны в НАТО, многие страны, которых мы защищаем, очень богатые страны, они не платят по своим счетам. Они должны нам помочь», – заявил Трамп.

«Мы больше не будем связаны дискредитирующими нас подходами прошлого, мы больше не будем слушать тех, кто не может принести ничего, кроме провала. Новые обстоятельства требуют новых решений», – добавил президент, не уточнив, что именно он имеет в виду.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Трамп, а также госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр обороны Джеймс Мэттис подтвердили свою приверженность НАТО.