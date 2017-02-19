Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы

Федеральный координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза-младший выписан из больницы. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров. «Он выписался из клиники и в сопровождении медика вылетел за границу вместе с супругой Евгенией для последующего курса реабилитации», – сказал юрист.

Прохоров добавил, что заявление о покушении будет подано позже. «Хотя мы и по прошлому пока никаких ответов не получили», – добавил адвокат.

Кара-Мурза был госпитализирован 2 февраля с острой интоксикацией неустановленным веществом. Симптомы были схожи с теми, что проявились во время его отравления в 2015 г. Тогда в его анализах нашли многократное превышение предельно допустимой концентрации металлов.