Сенатор США заявил о возможности введения новых санкций против России

Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что в отношении России могут быть введены дополнительные санкции по итогам расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы президента США.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в том, что она с помощью хакерских атак пыталась оказать влияние на исход выборов американского президента. Власти США полагают, что целью России было поддержать кандидата от республиканцев Дональда Трампа. В России эту информацию опровергают.

«Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой», – заявил Мерфи в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.