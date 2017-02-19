Посольство США в Киеве обеспокоено признанием в России документов ДНР и ЛНР

В посольстве США в Киеве выразили обеспокоенность тем, что Россия признала документы, выданные в Донецкой и Луганской народных республиках. «Признание Россией документов сепаратистских "республик" тревожное и противоречит согласованным целям минских соглашений», – говорится на странице посольства в Twitter.

В субботу 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Указ вступает в силу с момента подписания и будет действовать «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

В Киеве признание документов жителей Донбасса расценили как выход России из процесса реализации минских договоренностей. На Украине указ о признании документов приравняли к признанию самопровозглашенных республик. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил подписание указа гуманитарными целями.