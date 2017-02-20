Представители КНДР готовятся к переговорам с бывшими американскими чиновниками – WP

В Вашингтоне готовятся к встрече делегации высокопоставленных чиновников Северной Кореи, которые намерены встретиться с бывшими чиновниками США, сообщает Reuters со ссылкой на Washington Post. Подобных визитов не было уже больше пяти лет и его подготовка может указывать на готовность лидера КНДР Ким Чен Ына к переговорам с администрацией президента США Дональда Трампа.

Госдепартамент пока не согласовал выдачу виз северокорейской делегации. Представитель Госдепа заявил агентству, что подобные встречи проводятся по разным темам по всему миру, и не требуют участия правительства. Представители Белого дома заявили, что не планируют встречаться с представителями Северной Кореи.

КНДР находится под санкциями ООН за проведение испытаний баллистических ракет. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что КНДР представляет «большую, очень большую проблему», и что Вашингтон намерен действовать в отношении нее «очень жестко».