Суд отклонил жалобы сотрудников ФСБ на продление ареста – РБК

Обвиняемые в госизмене замруководителя Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов, старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБ, бывший хакер Дмитрий Докучаев и руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов подали жалобы в Московский окружной военный суд на нарушения при продлении ареста. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы дела.

Все фигуранты дела обвиняются в госизмене (ст. 275 УК). Они были арестованы в начале декабря 2016 г. В начале февраля суд еще на несколько месяцев оставил их в изоляторе «Лефортово». Все они пожаловались на нарушение статьи «Сроки содержания под стражей» Уголовно-процессуального кодекса (ст. 109 УПК). Михайлов подал жалобу 6 февраля, Стоянов — 13 февраля, а Докучаев — 14 февраля.

Фигуранты дела ссылались на то, что с ходатайством о продлении меры пресечения следствие обязано обратиться не мене чем за неделю до истечения ареста, а судья должен рассмотреть обращение не позднее чем через пять суток после его поступления. Жалобы были рассмотрены судьями Вадимом Красновым, Алексеем Гриневым и Юрием Житниковым, который также рассматривает дело об убийстве политика Бориса Немцова. Соответствующие заседания состоялись с 15 по 17 февраля. Суд жалобы отклонил.

Дело офицеров ФСБ ведет Следственное управление спецслужбы, но что вменяется обвиняемым до сих пор неизвестно. Официальных комментариев на этот счет не было.