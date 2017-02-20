Результаты вскрытия Ким Чен Нама могут быть обнародованы 22 февраля

Результаты судмедэкспертизы убитого в Куала-Лумпуре брата лидера КНДР Ким Чен Нама могут быть обнародованы не ранее 22 февраля. Как сообщает The Straits Times, это заявил министр здравоохранения Малайзии Субраманьиам Сатхасивам. По его словам, это нормальный период времени для проведения всех необходимых исследований. Ким Чен Нам был убит в столичном аэропорту 14 февраля, он собирался лететь домой в Макао. Его родственникам власти Малайзии дали две недели на то, чтобы приехать и помочь расследованию, если они этого пожелают. Ранее сообщалось, что семья убитого в Макао помещена под охрану.

The Straits Times напоминает, что Пхеньян пытался помешать Малайзии провести вскрытие тела и требовал немедленной передачи останков.

В сети появилось предполагаемое видео с камер наблюдения аэропорта, на котором видно нападение на Ким Чен Нама. Видео публикуют, например, Daily Mail и The Straits Times, первым его выложил телеканал Fuji TV. Reuters пока отмечает, что не может подтвердить аутентичность записи. Bloomberg пересказывает, что к Киму подошли с противоположных направлений две женщины, одна напала на него сзади, прижимая что-то к его лицу, вскоре они спокойно отошли от него и разошлись, а он начал просить у окружающих помощи, показывая на глаза.

Малайзия отозвала посла из Пхеньяна для консультаций, а посла КНДР вызвали в МИД и потребовали разъяснений в связи с его недавним заявлением. Дипломат ранее сказал, что власти Малайзии в сговоре с внешними силами устроили заговор в связи с расследованием гибели Ким Чен Нама. По последним данным Reuters, посол предложил Малайзии провести совместное расследование.

В связи с убийством старшего сына Ким Чен Ира в Малайзии задержаны местный житель, гражданин КНДР, женщина с загранпаспортом Индонезии и женщина с загранпаспортом Вьетнама. В розыске четверо выходцев из Северной Кореи, которые покинули Малайзию в день убийства, как минимум трое из них, по данным властей Индонезии, в тот день добрались до Джакарты и оттуда сели на рейс Emirates в Дубай. По информации газеты Malaysia's Star, все четверо подозреваемых уже вернулись в Пхеньян.