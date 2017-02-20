Путин не планирует встречу с Лукашенко в Сочи

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшие дни не планируется. Как передает «Интерфакс», это сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, Лукашенко сейчас находится в Сочи с частной поездкой. «На ближайшие дни графики глав государств переполнены, у Путина, по крайней мере. И встречи такой не значится», – сказал он. Путин на этой неделе в Сочи не собирается. Однако Песков добавил, что «безусловно, по-прежнему продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Белоруссии».

Ранее о том, что Лукашенко проведет эту неделю в Сочи, сообщило агентство «БелТА». О более детальных планах белорусского лидера ничего не сообщается. В прошлом году Лукашенко в конце января – начале февраля также проводил краткосрочный отдых в Сочи в комплексе отдыха «Беларусь», напоминает «БелаПАН», тогда он провел встречи с Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей приедет для переговоров в Москву 21 февраля, сообщил ТАСС источник в российском МИДе.