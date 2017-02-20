В Сирии погибли четыре российских военных советника

В Сирии на радиоуправляемом фугасе подорвался автомобиль с российскими военными. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны, погибли четыре российских военных советника. Еще двое военнослужащих были ранены, врачи борются за их жизни.

Машина советников ехала в составе автоколонны сирийских войск из района аэродрома Тияс в направлении Хомса. После того как автомобиль проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд. Это случилось 16 февраля, сообщает ТАСС.