Думская комиссия по этике проверит Милонова

Думская комиссия по этике начала проверку высказываний депутата-единоросса Виталия Милонова о том, что предки депутатов петербургского заксобрания Бориса Вишневского и Максима Резника «варили в котлах» христиан и «отдавали на растерзание зверям». Это заявление он сделал в связи с тем, что эти депутаты выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

«Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные, - сказал РБК член президиума фракции единороссов Анатолий Выборный. - Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса».

Милонов ранее извинился в Facebook и объяснил, что не собирался задевать чувства граждан по национальному признаку. РБК он подтвердил факт проверки, напомнил, что готов повторить свои разъяснения, но добавил, что от своих убеждений не отказывается. «Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», - сказал он.