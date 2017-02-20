Белоруссия не изменила правил въезда по документам ДНР и ЛНР

В Госпогранкомитете Белоруссии заявили, что въезд в страну по документам самопровозглашенных ДНР и ЛНР по-прежнему невозможен. «При выявлении таких лиц [с документами ЛНР и ДНР] на выезде, естественно, будем привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством, например, за нарушение правил пребывания иностранных граждан и транзитного проезда через Беларусь», – приводит БЕЛТА слова официального представителя ведомства Антона Бычковского.