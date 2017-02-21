Трамп назначил советником по национальной безопасности генерала Макмастера

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил о выборе генерала-лейтенанта Герберта Рэймонда Макмастера своим новым советником по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Майкла Флинна. Его кандидатуру уже поддержали как представители республиканцев, так демократов, поэтому его кандидатура скорее всего получит одобрение сената.

Трамп назвал Макмастера «человеком огромного таланта и огромного опыта», представляя его журналистам в резиденции во Флориде, сообщила The Washington Post. Макмастер «масштабно мыслящий» человек, сказал Bloomberg генерал в отставке, бывший директор Агентства национальной безопасности Майкл Хейден, который часто критиковал Трампа до его вступления в должность. «Он отстаивает то, в чем убежден. Просто идеальный выбор для этой администрации». Кандидатуру уже поддержал сенатор Джон Маккейн, возглавляющий в верхней палате комитет по вооруженным силам, который сейчас, возможно, является самым громким критиком Трампа среди республиканцев.

В США Макмастер заработал себе хорошую репутацию, делая прямые открытые заявлениях властям страны. Например, он старался разубедить их, что войны можно выигрывать на большом расстоянии с использованием высокотехнологичного оружия и точечных ударов. Макмастер также заявлял, что армия нуждается в модернизации, и в прошлом году предупреждал сенатскую комиссию, что армия рискует стать слишком маленькой, чтобы обеспечить безопасность страны.