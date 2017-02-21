В Швеции прошли массовые беспорядки

Полиция Стокгольма стреляла в воздух, пытаясь предотвратить массовые беспорядки, начавшиеся в пригороде шведской столицы Ринкебю вчера вечером, передает Expressen TV со ссылкой на представителя ведомства Ларса Бистрома.

Сигнал о нарушениях поступил в полицию в 20:18 по местному времени во время задержания некого разыскиваемого лица. Несколько десятков молодых людей начали кидать в полицейских камни. Те в ответ произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Один из полицейских был ранен камнем в руку. В районе на время было приостановлено автобусное сообщение. Полиции пришлось отступить.

Около 22:20 беспорядки вспыхнули и в другом районе города. В обоих случаях в них приняло участие по 30-40 человек. В общей сложности были сожжены 7-8 автомобилей, сообщает Aftobladet. Несколько магазинов были разграблены. Полиция запросила помощь из соседних коммун, в частности из Соллентулы. К 23.30 в районе беспорядков находились 4-5 полицейских автобусов, силы правопорядка использовали шлемы и защитные сооружения. Около полуночи полиция сообщила о восстановлении порядка.

В субботу 18 февраля президент США Дональд Трамп, выступая в защиту своих инициатив по ужесточению въезда в США, привел Швецию в качестве отрицательного примера решения миграционного вопроса. «Посмотрите, что случилось вчера вечером в Швеции. Швеции! Кто бы мог в такое поверить? Швеция принимает [мигрантов] в больших количествах, у них сейчас такие проблемы, какие они себе и представить не могли. Посмотрите, что творится в Брюсселе, посмотрите, что творится во всем мире», – заявил он (цитата по USA Today). Тогда МИД Швеции потребовал объяснений, поскольку накануне никаких серьезных происшествий не фиксировалось.