Адвокат Трампа заявил, что он передавал в Белый дом план отмены антироссийских санкций

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн заявил NBC, что встречался с украинским депутатом, разработавшим план снятия санкций с России, но опроверг предположения о том, что передавал его в Белый дом экс-советнику главы государства по национальной безопасности Майклу Флинну.

Накануне New York Times писала, что план украинского депутата Андрея Артеменко, включавший предложения по выводу российских сил из Донбасса и по сдаче Крыма в аренду России на срок до 100 лет, был передан Флинну через Коэна. По заявлению Артеменко, его план поддержали советники российского президента, с которыми он контактировал.

В интервью NBC News Коэн подтвердил, что бывший соратник Трампа с криминальным прошлым Феликс Сатер попросил его о встрече и привез с собой Артеменко. «Я понятия не имел, что это будет человек, который хочет баллотироваться в президенты Украины»,— подчеркнул Коэн, говоря об Артеменко. «Я не видел генерала Флинна пока был в Белом доме, и я не тратил ни двух, ни одной секунды на разговоры об этом», - сказал адвокат Трампа, добавив, что даже если бы он передал этот план в Белый дом, в том не было бы ничего предосудительного. «И что? Что было бы не так?» - недоумевал он.

Между тем, как сообщает телеканал 112, депутат Артеменко был исключен из фракции «Радикальной партии Олега Ляшко» за инициативы, не согласующиеся с генеральной линией.